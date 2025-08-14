Esce in bici e si perde col buio, 67enne di Aviano rintracciato dai carabinieri

Disavventura, fortunatamente a lieto fine, per un 67enne di Aviano che ieri era uscito per un giro in bicicletta, senza rientrare a casa all’orario indicato alla moglie e irreperibile al telefono. La donna, passate le ore ha dato l’allarme, visto che il marito soffre di crisi epilettiche. L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri solo alle 23.30 stanco e disorientato, ma in buone condizioni, nella campagne di San Quirino. Il cellulare si era scaricato e con il buio aveva perso l’orientamento.