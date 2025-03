Esce in retromarcia, auto centrata da un’altra macchina: giovane elitrasportata

E’ uscita con l’auto in retromarcia da viale dell’Istria, dopo aver accompagnato il fratello a casa di un amico, ma è stata centrata in pieno da un’altra macchina che stava percorrendo la strada provinciale della Roiata. Una 21enne di Porcia è stata elitrasportata ieri sera all’ospedale di Udine, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto a San Quirino. Alla guida di una Punto c’era la giovane. La sua vettura è stata colpita violentemente da una Peugeot, al volante della quale c’era un 47enne del posto che è rimasto quasi illeso. Sul posto, oltre a personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Fontanafredda.