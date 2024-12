Escono per comprare i regali di Natale e trovano la casa svaligiata

Erano usciti per fare gli acquisti in vista del Natale. Al loro ritorno, si sono trovati la casa svaligiata. Il bottino ammonta a 29mila euro. E’ il ‘regalo’ che i ladri hanno lasciato ieri sotto l’albero a un uomo di 64 anni di Martignacco e a una donna di 68 anni di Tavagnacco. Il primo furto in abitazione è quello di Tavagnacco. Ieri mattina la padrona di casa è uscita per due ore e al suo rientro verso le 14 ha trovato un infisso manomesso. I visitatori si sono appropriati di gioielli in oro per 15mila euro. Simile il colpo messo a segno nel pomeriggio a Martignacco, tra le 16.30 e le 19. Alla vittima sono stati rubati monili in oro e contanti per 14 mila euro. Sui casi indagano la radiomobile dei carabinieri di Udine e i militari della stazione di Martignacco.