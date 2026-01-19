Escursioni per assistere alla Barcolana: scoperti noleggi e skipper abusivi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Imbarcazioni prive di autorizzazioni, personale irregolare a bordo e skipper senza i prescritti titoli professionali. È quanto emerso dai controlli del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Trieste, che ha contestato sanzioni amministrative per oltre 36mila euro nei confronti di operatori della nautica da diporto attivi nell’organizzazione di escursioni in mare durante l’ultima edizione della Barcolana.

Dalle verifiche è emerso che diverse imbarcazioni, riconducibili a persone fisiche e giuridiche provenienti dal litorale veneto, venivano impiegate per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso per assistere alla regata, pur essendo formalmente classificate come unità da diporto. Un utilizzo a fini commerciali non consentito e svolto in assenza delle autorizzazioni previste dalla licenza di navigazione.

Nel corso dei controlli sono state inoltre accertate violazioni in materia di lavoro sommerso, con personale privo di regolare contratto, e irregolarità nella conduzione delle unità, affidate a skipper senza abilitazione professionale. Un quadro che ha portato all’elevazione delle sanzioni e ha confermato l’attenzione delle Fiamme Gialle sulla legalità e sulla sicurezza in mare durante eventi di grande richiamo.