lunedì 19 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Incendio a Fusea: bruciato un ettaro di terreno
Vaga in pigiama al freddo a Tolmezzo, 92enne salvato da Polizia
Luca Fontana è il nuovo Group Chief Operating Officer di Icop
Nas di Udine, in un anno quasi 600mila euro di multe...
Escursioni per assistere alla Barcolana: scoperti noleggi e skipper abusivi
Fiaccola olimpica, a Gorizia protesta anti-controlli sul confine
Crollo dell’ex Sesta Circoscrizione, assemblea urgente sulla sicurezza
Gorizia, il mercato coperto al centro dell’agenda politica
A Cima Sappada giornata sulla sicurezza in montagna
Tra il 23 ed il 25 gennaio la fiaccola olimpica in...
Escursioni per assistere alla Barcolana: scoperti noleggi e skipper abusivi

La Guardia di Finanza di Trieste individua imbarcazioni senza autorizzazioni e lavoro sommerso: sanzioni per oltre 36mila euro
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Imbarcazioni prive di autorizzazioni, personale irregolare a bordo e skipper senza i prescritti titoli professionali. È quanto emerso dai controlli del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Trieste, che ha contestato sanzioni amministrative per oltre 36mila euro nei confronti di operatori della nautica da diporto attivi nell’organizzazione di escursioni in mare durante l’ultima edizione della Barcolana.

Dalle verifiche è emerso che diverse imbarcazioni, riconducibili a persone fisiche e giuridiche provenienti dal litorale veneto, venivano impiegate per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso per assistere alla regata, pur essendo formalmente classificate come unità da diporto. Un utilizzo a fini commerciali non consentito e svolto in assenza delle autorizzazioni previste dalla licenza di navigazione.

Nel corso dei controlli sono state inoltre accertate violazioni in materia di lavoro sommerso, con personale privo di regolare contratto, e irregolarità nella conduzione delle unità, affidate a skipper senza abilitazione professionale. Un quadro che ha portato all’elevazione delle sanzioni e ha confermato l’attenzione delle Fiamme Gialle sulla legalità e sulla sicurezza in mare durante eventi di grande richiamo.

