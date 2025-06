Escursionista polacco soccorso per frattura a una gamba sul Mangart

Escursione dall’esito traumatico per un uomo di nazionalità polacca, che nella serata di ieri è stato soccorso sulla cresta del monte Mangart, a quota 2.400 metri. Dopo aver salito la via della Vita, in territorio italiano, l’uomo è stato colpito da un sasso, riportando la frattura di un arto inferiore.

Tra le ore 21:00 e le 22:00, gli operatori del Soccorso Alpino di Cave sono stati allertati della necessità d’intervento dai colleghi sloveni, ma considerata la non semplice percorribilità della via, resa impervia dalla presenza di neve, i soccorritori hanno attivato l’elisoccorso, partito dalla stazione di Trento, in assetto da volo notturno.

Giunta sul posto, l’aeromobile ha recuperato l’escursionista ferito tramite verricello, atterrando poi alla base di Campoformido, dove il turista polacco è stato preso in carico dagli infermieri di un’ambulanza che hanno condotto l’uomo all’ospedale di Udine.

L’intervento si è concluso attorno alle ore 2:00 di questa mattina.