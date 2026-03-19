Precipita per 200 metri: escursionista muore a Frisanco

È stato trovato senza vita un escursionista precipitato lungo il sentiero 973 nel territorio comunale di Frisanco. L’allarme era scattato intorno alle 12.30 nella zona tra Casera Valine e Casera Salinchiet, sopra Poffabro, a circa 1300 metri di altitudine, in un’area esposta a nord con probabile presenza di neve. A chiedere aiuto era stato l’amico che si trovava con lui durante l’escursione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato finendo in un canalone per circa 200 metri. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso regionale con due tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Maniago, trasportati in quota con l’elicottero. Una volta raggiunto dai soccorritori, per l’escursionista purtroppo non c’era più nulla da fare.