Escursionista protegge il suo cucciolo da un cane senza guinzaglio: feriti entrambi

Gita da dimenticare per un escursionista friulano e la sua cucciola di tre mesi, Lea, tenuta al guinzaglio. I due erano partiti da Malga Pramosio quando, dopo circa 300 metri, hanno incontrato due persone con un pastore australiano tenuto libero, nonostante la presenza di numerosi cartelli che invitano chi frequenta il percorso a tenere i cani legati.

Ignorando i richiami della padrona, il pastore australiano si è scagliato prima contro Lea, poi contro l’escursionista che ha cercato di proteggerla prendendola in braccio.

Nella concitazione, l’uomo è caduto a terra, probabilmente sopra la stessa cucciola. Diversi i morsi riportati alla mano destra dall’escursionista, probabile frattura alla zampa, invece, per Lea.

“L’episodio dimostra quanto sia indispensabile rispettare le regole che richiedono l’uso del guinzaglio, non solo per la sicurezza degli animali, ma anche delle persone,” ha scritto su Facebook la vittima, raccontando l’episodio sul gruppo Facebook ‘Amanti della montagna friulana’. “Il guinzaglio è indispensabile oltre che obbligatorio”, ha sottolineato l’escursionista, mettendo in luce la necessità di maggior consapevolezza e responsabilità da parte dei proprietari di cani.

IL RACCONTO