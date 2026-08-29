Escursionista rischia di precipitare, salvata insieme al suo cane

Salve per miracolo, lei e il suo cane. Si è conclusa con un lieto fine la disavventura vissuta ieri da un’escursionista bolognese di circa cinquant’anni, recuperata dal Soccorso Alpino dopo aver rischiato di precipitare nel vuoto durante la discesa da Malga Tuglia verso il Centro Biathlon di Piani di Luzza, a Forni Avoltri.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando la donna ha contattato il Nue112 riferendo di aver perso il sentiero e di essere scivolata più volte. Disorientata dopo aver attraversato un’area interessata da un cantiere boschivo, si trovava a circa 1.400 metri di quota. A fermare la sua caduta è stato un piccolo albero cresciuto proprio sul bordo di un salto di roccia, al quale è riuscita ad aggrapparsi trattenendo con sé anche il meticcio di piccola taglia.

Il tecnico dell’elisoccorso ha raggiunto la donna con due calate da circa 50 metri e l’ha recuperata con il triangolo di evacuazione. L’escursionista ha riportato soltanto alcune escoriazioni. Il cane è stato invece riportato a valle dai soccorritori della stazione di Forni Avoltri. L’intervento, al quale ha collaborato anche la Guardia di Finanza, si è concluso alle 20.30.