Trovati sani e salvi i due escursionisti americani dispersi sulle Dolomiti Friulane

Una vasta operazione di soccorso, avviata ieri sera, si è conclusa con successo poco prima di mezzogiorno: sono stati ritrovati i due escursionisti statunitensi, un ragazzo del 2001 e una ragazza del 2002, che risultavano dispersi sulle Dolomiti Friulane.

I due, partiti ieri mattina dal Rifugio Flaiban Pacherini, non avevano raggiunto il Rifugio Pordenone, dove erano attesi per la notte, e i gestori del rifugio avevano dato l’allarme alle 22. Le ricerche, scattate immediatamente con elicotteri del Soccorso Regionale e dell’Aeronautica Militare, sono proseguite fino a notte fonda, ma senza esito.

Questa mattina le operazioni sono riprese all’alba con una trentina di soccorritori supportati da due elicotteri, uno dei quali dotato del sistema di rilevamento dei cellulari, che però non ha dato risultati.

I due escursionisti sono stati individuati all’interno di Casera Pregolina, distante dal percorso principale. Hanno spiegato di aver trascorso la notte in un’altra casera e di aver ripreso il cammino questa mattina, fermandosi poi per stanchezza. Sono stati imbarcati sull’elicottero e trasportati al Rifugio Giaf. Le loro condizioni di salute sono buone.