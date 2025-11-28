“Esercitazione NATO a scuola!”, scoppia il caso in una scuola di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È bastata una circolare interna per far esplodere un caso intorno alla scuola media Ellero di Udine. A sollevare la polemica sono stati i referenti di Avs-Possibile, il consigliere comunale Andrea Di Lenardo e la consigliera regionale Serena Pellegrino, che hanno denunciato la “simulazione a supporto della NATO”per alcuni docenti in programma il 2 dicembre all’interno della secondaria di primo Grado di Udine. Il tutto con la presenza di due mezzi militari nel cortile. Per AVS si tratterebbe di una “militarizzazione della scuola” e di una decisione presa senza il coinvolgimento del Consiglio d’Istituto, motivo per cui sono state depositate due interrogazioni in Regione e alla Camera.

Di segno opposto la posizione del senatore della Lega Marco Dreosto, che giudica le critiche “incomprensibili e fuori luogo”, sostenendo l’utilità di far conoscere agli insegnanti — e indirettamente agli studenti — il lavoro delle Forze Armate.

Durissimo anche l’intervento della consigliera comunale Antonella Eloisa Gatta (Gruppo Misto), che parla di “polemica pretestuosa” e accusa Di Lenardo di aver costruito una narrazione fuorviante: “Nessuna esercitazione, nessun mezzo da guerra, solo un incontro informativo con rappresentanti del Cimic Group”.

A chiudere il quadro è la dirigente dell’Istituto Comprensivo V, Sara Cuomo, che ha definito “infondata” la ricostruzione circolata: l’appuntamento, spiega, era rivolto esclusivamente ai docenti, non agli studenti; non era prevista alcuna esercitazione, ma un semplice momento conoscitivo sulle attività umanitarie svolte nei teatri di crisi. L’attività si svolgerà molto probabilmente all’esterno dell’ambito scolastico, nel frattempo Avs festeggia.