Esercito a Udine, Venanzi: Quelle di Salvini battute da microfono

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Salvini dice che preferisce i soldati italiani in piazza, compresa quella di Udine, a tutelare la sicurezza delle famiglie piuttosto che inviarli in Ucraina a combattere contro la Russia e arriva subito la polemica.
Dopo la risposta indiretta del sindaco di Udine, De Toni, che già ieri aveva detto che i soldati in piazza, a Udine, già ci sono, oggi interviene il vicesindaco, Alessandro Venanzi.
Anche il Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, critica le parole del vicepremier. “Militarizzare la città è l’ennesima sparata populista che mira a distrarre lo sguardo” da altre questioni, come la carenza di organico della Polizia, afferma il segretario regionale Fabrizio Maniago. In provincia di Udine – spiega – con i prossimi pensionamenti la polizia perderà 44 unità in provincia di Udine, 12 nel Friuli occidentale e 27 a Trieste.
“Senza un necessario ed urgente correttivo – conclude – la militarizzanda Udine andrà sotto di 30 unità, Trieste di 19 e Pordenone di 12. Un ecatombe mai vista prima, una Caporetto di capitale umano senza precedenti”.