Esercizio abusivo della professione di commercialista, condannate due persone

“La mia assistita è estranea ai fatti ed è stata condannata per un’imputazione che non le era stata contestata, faremo appello”. E’ il commento dell’avvocato Teresa Dennetta in merito alla sentenza con cui il Tribunale di Udine ha condannato Ubaldo Tresoldi, di 68 anni, e Maria Grazia Danelazzo, 67 anni, entrambi di Porpetto, rispettivamente a un anno e 6 mesi e a 11 mesi di reclusione. I due erano accusati di esercizio abusivo della professione di commercialista e di appropriazione indebita.

Secondo le accuse, Tresoldi materialmente e Danelazzo in qualità di legale rappresentante dell’Albatros Soft srl, esercitavano abusivamente la professione stipulando contratti e incassando compensi. Inoltre, i due sono stati riconosciuti colpevoli di non aver restituito i documenti contabili di una terza società, nonostante il reato fosse imputato al solo Tresoldi. Il Tribunale ha condannato entrambi a risarcire la parte offesa, rappresentata dall’avvocato Giovanni Donazzolo. “Faremo appello – annuncia anche il difensore di Tresoldi, l’avvocato Carlo Serbelloni -. Si trattava solo di una sorta di elaborazione dati e il mio assistito non si appropriò dei documenti”.