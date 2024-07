Mostrò le parti intime al Parco Moretti, condannato un pachistano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha avvicinato una donna al Parco Moretti a Udine e le ha mostrato le parti intime. Per questo Taj Ali, cittadino pachistano di 37 anni senza fissa dimora, è stato condannato a 10 mesi di reclusione dal giudice Mauro Qualizza del Tribunale del capoluogo friulano. L’episodio risale al luglio 2020, quando il 37enne incontrò la donna, una 53enne residente in zona, accanto alla casetta dell’acqua, a poca distanza dai giochi per i bambini. Dichiarato inizialmente irreperibile, l’uomo è stato rintracciato a febbraio e il processo ha avuto luogo, concludendosi oggi.

Nel 2022 alla stessa persone furono attribuite sette aggressioni a danno di donne avvenute quell’autunno in centro città. Il 18 novembre la polizia lo fermò perché sospettato di aver colpito le vittime con pugni e calci alla schiena o in pancia, senza alcun motivo apparente. Dopo l’ennesima aggressione accaduta in via Ronchi, fu individuato e bloccato dalle forze dell’ordine grazie alla descrizione di alcuni testimoni. Per tutta risposta, l’uomo spintonò gli agenti, che lo arrestarono con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.