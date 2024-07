Il maltempo non ferma l’esodo, questa mattina si sono sviluppate chilometri di coda sia in entrata che in uscita dal casello autostradale di Latisana. Previsto traffico intenso per tutto l’arco della giornata sulla A4 in entrambe le direzioni e sulla A57 in direzione Trieste. Domani stando alle previsioni, il traffico calerà. GUARDA IL VIDEO