Esodo: domenica da bollino rosso, previsto transito di 170 mila veicoli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un maxi tamponamento sulla A4 tra 9 veicoli ha portato gravi ripercussioni sulla viabilità autostradale del Friuli Venezia Giulia, in una giornata di esodo vacanziero già segnalata con il bollino nero. L’incidente a catena è avvenuto alle 8.30 in direzione Trieste, poco prima del casello di San Dona’- Noventa, e ha portato al ferimento di 9 persone, tra le quali tre rimaste bloccate tra le lamiere delle auto. Il tamponamento è avvenuto su un tratto a tre corsie, quando già si registravano code a tratti e rallentamenti.

Due feriti gravi sono stati estratti dalle vetture e elitrasportati in ospedale. Lo scontro e i successivi soccorsi hanno causato la chiusura del tratto per circa tre ore nel corso della mattinata, oltre a lunghe code – anche di 5 km – in direzione Trieste, creando successivamente ripercussioni sulla A27 con code di 2 km alle barriere di Cordignano e Portogruaro.

Già dal primo mattino lunghe code, con punte anche di 4 chilometri, hanno caratterizzato l’uscita alla barriera del Lisert . Per agevolare la viabilità verso la Slovenia, Autostrade Alto Adriatico ha deviato il flusso dei vacanzieri diretti in Croazia utilizzando il by-pass di Villesse– Gorizia. Proprio la A34 ha registrato un 14% di transiti in più rispetto allo scorso anno. Situazione più tranquilla, nonostante i rientri, ai caselli di Latisana e di Palmanova. Complessivamente i volumi di traffico dovrebbero pareggiare quelli dello stesso sabato del 2023 con il passaggio di circa 190 mila veicoli sull’intera rete gestita da Autostrade Alto Adriatico.

L’esodo dei vacanzieri proseguirà anche domani con un transito stimato di 170 mila mezzi. Sarà una domenica da bollino rosso con traffico intenso in particolare sulla A4 in direzione Trieste.

Rallentamenti sono previsti non solo alle uscite autostradali, ma anche in ingresso per effetto dei primi rientri. A presidiare la viabilità nei punti strategici sono presenti numerose pattuglie della Polizia Stradale. Per evitare furti, gli agenti della Polstrada effettuano servizio in borghese in diverse aree di servizio.