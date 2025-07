Esodo estivo, sabato da bollino rosso su A4 e A23

Il fine settimana del 12 e 13 luglio si preannuncia particolarmente impegnativo per chi si muove sulle autostrade regionali A4 e A23, a causa del proseguimento delle partenze estive. Autostrade Alto Adriatico prevede oltre 350 mila transiti complessivi tra sabato e domenica.

In dettaglio, sabato 12 luglio sarà una giornata da bollino rosso. Il traffico si annuncia particolarmente intenso al mattino sulla A23 (tra Udine Sud e Nodo di Palmanova in direzione Palmanova) e sulla A57 Tangenziale di Mestre verso Trieste. La situazione sarà critica anche sulla A4 (Venezia – Trieste) per l’intera giornata, con possibili rallentamenti e code in direzione Trieste, specialmente in prossimità degli svincoli per le località di mare, sui tratti a due corsie tra San Donà e Portogruaro, e all’uscita della barriera di Trieste/Lisert.

Per domenica 13 luglio, il livello di allerta scende a bollino giallo. Il traffico rimarrà sostenuto, in particolare sulla Tangenziale di Mestre (direzione Trieste) al mattino, mentre sulla A4 si manterrà intenso (bollino giallo) mattina e pomeriggio in entrambe le direzioni. Possibili rallentamenti e code sono attesi anche sulla A28 (Conegliano – Portogruaro) in uscita a Portogruaro.

Per gestire l’elevato flusso veicolare, Autostrade Alto Adriatico ha annunciato il potenziamento del personale ai caselli principali. Si ricorda inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti: sabato dalle 8:00 alle 16:00 e domenica dalle 7:00 alle 22:00.