Esodo estivo: cresce il traffico (+1,5%), calano i disagi

L’esodo estivo, con la seconda giornata da bollino nero lungo la rete autostradale, segnala poche criticità al momento, nonostante il flusso dei veicoli in transito lungo la A28, la A23 e in particolare lungo la A4.

Su tutta la rete autostradale si registra un + 1,5% di veicoli in uscita ai caselli rispetto al 2023. Un dato in crescita ma che segnala pochi disagi con poche code e rallentamenti. Il nodo di Palmanova, tanto per fare un esempio, è attraversato in queste ore da un flusso di 2800 veicoli all’ora. Merito, secondo la concessionaria Autostrade Alto Adriatico della Terza corsia, che ha favorito la viabilità anche nei periodi più movimentati.

Il viaggio dei vacanzieri, insomma, non sembra rivivere i disagi degli scorsi anni e in mattinata è stato favorito anche da un cielo tutto sommato nuvoloso.

Rispetto allo scorso anno si segnala un + 30% di transiti sia al casello di Latisana che a quello di Palmanova. Alla barriera del Lisert, invece, si registra un – 40 % di passaggi, con una coda di solo 1 chilometro e mezzo, ovvero la metà rispetto a quella che si era registrata lo scorso anno. Anche se il traffico potrebbe aumentare nelle prossime ore, dunque, la situazione non sembra critica. Merito, in particolare, della scelta dei conducenti. I dati analizzati negli ultimi sette giorni, infatti, ci dicono che in molti hanno preferito anticipare il viaggio delle vacanze: un + 2% dei automobilisti ha preferito infatti viaggiare durante la settimana, prediligendo in particolare il giovedì che ha segnato un +4% di transiti rispetto al 2023.