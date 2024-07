Esodo vacanziero, primo banco di prova superato

Si è rivelata meno problematica del previsto la prima giornata di grande esodo estivo in Friuli Venezia Giulia. Dopo le criticità di questa mattina, la situazione si è andata normalizzando sulla rete autostradale della nostra regione nel pomeriggio. Le situazioni più difficili si sono registrate al Lisert, in uscita verso la Slovenia e la Croazia, dove i km di coda dai 4 di questa mattina sono diventati 2; in uscita verso l’Austria, a Ugovizza, dove la coda pomeridiana si è ridotta a 1 km. Risolte invece le situazioni a Latisana e allo snodo di Palmanova. La giornata, quindi, si è rivelata migliore di quanto previsto anche per il fatto che non si sono verificati incidenti importanti. Per domani fa sapere il Centro Operativo Autostradale, è previsto ancora traffico intenso o molto sostenuto. Continuerà infatti l’esodo verso le località turistiche nazionali e internazionali.

Soddisfazione quindi, perchè il primo vero banco di prova stagionale è stato superato a pieni voti. GUARDA IL VIDEO