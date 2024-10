Esonda il Livenza: allagamenti a Sacile, Caneva e Aviano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La forte pioggia ha messo in ginocchio la parte più a ovest della regione, in particolare a Sacile dove sono usciti dagli argini il fiume Livenza e i rii Pàisa e Rosta. Ci sono diverse strade allagate e al momento chiuse alla viabilità, come via Carducci, via Di Vittorio nei pressi della stazione, Foro Boario, via della Rosta e la strada per Vistorta e Camolli. “Al momento non ci sono particolari danni – fa sapere il sindaco Carlo Spagnol – ma le squadre di Protezione civile sono al lavoro per distribuire i sacchi di sabbia a chi li chiede. A preoccupare sono soprattutto le prossime ore”

Sul fiume Livenza l’idrometro di San Cassiano ha superato livello di primo presidio posto a 5 metri. Il Fiume Meschio nel vicino Veneto ha raggiunto il livello massimo di 3.55 metri alle 16.30, superando il livello di allarme anche se ora è in calo.

Alla Sala operativa regionale della Protezione Civile sono pervenute segnalazioni di numerosi allegamenti di edifici e di viabilità in Comune di Caneva, in particolare nella frazione di Fratta. Problemi anche in comune di Aviano. Stanno intervenendo da diverse ore i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile in Piancavallo a causa delle abbondanti piogge e delle criticità del territorio. Sono attive sul luogo anche le squadre del Distretto Pedemontana Ovest. Al momento sono impegnati in attività di prevenzione e intervento sulle criticità segnalate circa 30 volontari dei gruppi comunali di Protezione Civile.