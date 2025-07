Esondazioni, allagamenti e caduta di alberi e rami in Friuli

Le ultime precipitazioni in Friuli Venezia Giulia hanno portato danni, esondazioni, allagamenti e la caduta di numerosi alberi e rami sulla viabilità.

Il maltempo, come anticipato dall’allerta meteo gialla in vigore dalle 20 di ieri alle 9 di oggi, ha interessato in particolare la destra Tagliamento, la fascia prealpina e la zona delle colline moreniche tra Udine e Gemona, con piogge anche di 100 mm in un paio d’ore. Dopo una pausa di alcune ore nella notte, dalle 4 di questa mattina, altri temporali sparsi stanno interessando la regione, associati al passaggio del fronte freddo principale che avverrà in mattinata con direzione di spostamento da ovest a est.

Al NUE 112 sono pervenute 34 chiamate di emergenza per allagamenti a Artegna, Tavagnacco, Tarcento, Buja, Pinzano al Tagliamento, Pordenone, Treppo Grande, Ragogna, Monfalcone, Magnano in Riviera, Reana del Rojale, Cassacco, Caneva e Tricesimo. Tra gli allagamenti sono state interessate due residenze per anziani di Magnano in Riviera.

L’esondazione del fiume Meschio e del torrente Grava, inoltre, ha causato allagamenti a Caneva in oltre 18 abitazioni e nella frazione di Fratta. Nel comune di Ragogna è stato segnalato un allagamento della sede stradale della SP74. Nel comune di Reana del Rojale si registra l’allagamento di un sottopasso. Nel Comune di Artegna registrata una rottura arginale del torrente Clama con conseguente allagamento un’abitazione limitrofa.

44 le chiamate per fronteggiare la caduta di alberi e rami lungo la viabilità, nei comuni di Buja, Sacile, Pasian di Prato, Tarcento, Magnano in Riviera, Artegna, Prata di Pordenone, Gemona, Tavagnacco, Povoletto, Polcenigo, Cavazzo Carnico, Torreano, Faedis, Castelnovo del Friuli, Ragogna, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Faedis, san Quirino e Pasiano di Pordenone.

Circa 60 i volontari dei gruppi comunali di Protezione civile impegnati in interventi e monitoraggio territorio. Ma all’opera ci sono anche i vigili del fuoco

L‘evoluzione: durante la mattinata, sulla regione, si avranno quindi temporali sparsi e sarà ancora possibile qualche temporale forte. In giornata il tempo migliorerà a partire da ovest e dai monti. Dal pomeriggio, però, con l’arrivo di un secondo fronte associato ad una depressione fredda in quota, si dovrebbero avere altre piogge e qualche temporale a partire dalle Prealpi Carniche ed in estensione verso sera su pianura e costa, specie verso il Veneto. Da domani bel tempo.

In alto un’immagine con l’esondazione del Rio Clama ad Artegna, in basso l’esondazione a Caneva del Meschio-Grava