Esondazioni, allagamenti e caduta di alberi in Friuli, salvato un automobilista

Le precipitazioni nelle ultime 12 ore hanno portato in Friuli danni, esondazioni, allagamenti e la caduta di numerosi alberi e rami sulla viabilità stradale.

Il maltempo, come previsto dall’allerta meteo gialla in vigore dalle 20 di ieri alle 9 di questa mattina, ha interessato in particolare la Destra Tagliamento, la fascia prealpina e la zona delle colline moreniche tra Udine e Gemona, con piogge anche di 100 millimetri accumulati in un paio d’ore. Dopo una pausa di alcune ore nella notte, dalle 4 di questa mattina, altri temporali sparsi hanno interessato la regione.

Numerosi interventi per allagamenti sono stati registrati ad Artegna, Tavagnacco, Tarcento, Buja, Pinzano al Tagliamento, Pordenone, Treppo Grande, Ragogna, Monfalcone, Reana del Rojale, Cassacco, Caneva e Tricesimo e a Magnano in Riviera, dove gli uomini della Protezione Civile e i vigili del fuoco sono intervenuti per arginare e eliminare l’acqua entrata in due residenze per anziani. Qui nessun paziente è stato spostato, ci ha riferito il sindaco Carlo Michelizza, e la situazione di emergenza, scattata attorno alle 23, è tornata sotto controllo dalla mezzanotte.

L’esondazione del fiume Meschio e del torrente Grava, inoltre, ha causato allagamenti a Caneva in oltre 18 abitazioni e nella frazione di Fratta. Nel Comune di Artegna la rottura di un argine del torrente Clama ha causato l’allagamento di un’abitazione. Ma gli allagamenti hanno colpito anche numerosi sottopassi, come quello di Reana del Rojale e quello di via Monte San Simeone, a Tricesimo, dove è stato tratto in salvo un automobilista che aveva provato a percorrere la strada con l’automobile.

Circa 60 i volontari di Protezione civile impegnati in interventi e monitoraggio territorio che insieme ai pompieri sono all’opera per eliminare i numerosi alberi e rami caduti nel Cividalese a Majano, Artegna, Nimis, Buja, Sacile, Pasian di Prato, Tarcento, Magnano in Riviera, Artegna, Prata di Pordenone, Gemona, Tavagnacco, Povoletto, Polcenigo, Cavazzo Carnico, Torreano, Faedis, Castelnovo del Friuli, Ragogna, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Faedis, San Quirino e Pasiano di Pordenone. 35 i soccorsi portati a termine tra le ore 8.00 e le 12.00; 25 nel territorio di competenza del comando di Udine, 7 in quello di Pordenone, 1 in quello di Gorizia e 2 per Trieste. Alle ore 12 erano 15 gli interventi per soccorso tecnico urgente in fase di svolgimento e più precisamente: 4 per il comando di Udine, 7 per Pordenone, 2 per Trieste e 2 per Gorizia.

Ma il maltempo ha fermato ieri sera anche numerosi eventi estivi in programma. Tra questi, anche il concerto di Marco Masini, che è stato rimandato a venerdì 11 luglio. Nel pomeriggio, con l’arrivo di un secondo fronte e di una depressione fredda in quota, dovrebbero arrivare altre piogge da pianura e costa, specie verso il Veneto.