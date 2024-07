Continue esondazioni. Nato un Comitato in difesa del fiume Stella e dei suoi boschi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La portata del fiume Stella continua a creare allagamenti nel comune di Rivignano-Teor. Una situazione che peggiora di anno in anno e che ha portato alla nascita di un Comitato in difesa del fiume planiziale, dei suoi boschi e delle sue sponde. Mercoledì 3 luglio, alla presenza dei sindaci e degli amministratori della zona, si è tenuto il primo incontro tra cittadini per parlare della situazione, definita dal promotore, Michele Meret, ‘grave e duratura’ per un fiume tutelato da normative nazionali e comunitarie.

Al centro del dibattito, in particolare, la gestione del corso d’acqua di risorgiva e il suo utilizzo. “Lo Stella – spiegano i referenti del Comitato, tra i quali troviamo anche Massimo Tonizzo, ex assessore all’Ambiente e al Turismo di Rivignano Teor – ha origine da una sorgente sotterranea ma sempre più spesso viene utilizzato come un torrente regolato artificialmente”. “Camminando sulle sue sponde, tra i boschi e tra i canneti, è facile notare come il livello del fiume sia talmente alto da uscire dall’alveo e allagare perennemente ampie zone di golena e campagna”. “Lo Stella è continuamente compromesso dalle piogge e dall’eccessivo scarico d’acqua proveniente dai suoi affluenti, in particolare dal fiume Corno”. Da qui la necessità di tutelare lo scrigno di biodiversità che rappresenta il fiume di risorgiva e di lanciare una petizione da consegnare al Presidente Fedriga al fine di regolarizzare, attraverso piani operativi e protocolli, la portata degli affluenti. La raccolta firme chiede inoltre finanziamenti per la messa in sicurezza degli argini e delle infrastrutture fluviali oramai compromesse dalle continue esondazioni.

Alla presentazione del Comitato hanno presenziato il primo cittadino di Palazzo Della Stella Franco D’Altilia, il neo sindaco di Rivignano Teor Fabrizio Mattiussi, il sindaco di Varmo Fausto Prampero, il sindaco di Precenicco Andrea De Nicolò, il vicesindaco di Pocenia Eva Buttò e l’assessore all’Ambiente di Latisana Sandro Vignotto.