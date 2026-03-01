Esonero Carestiato, De Toni: “Decisione approfondita e condivisa”

Una decisione approfondita e condivisa. Così il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha definito l’esonero dell’ex comandante della Polizia locale cittadina, Paolo Carestiato, dopo quattro mesi dall’incarico. Nello spiegare la situazione, il primo cittadino non ha fatto riferimento ai motivi precisi della rottura del rapporto perché coperti da privacy.

De Toni dice inoltre di non temere il contenzioso legale annunciato da Carestiato.

Il sindaco, infine, esclude che tale situazione possa avere ricadute sulla sicurezza nel capoluogo.