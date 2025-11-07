Esplode colpi in aria durante manifestazione automobilistica, denunciato

Sei colpi di pistola scacciacani sono stati sparati sabato scorso da un uomo di 64 anni durante una manifestazione automobilistica, il Rally Alpi orientali historic, a Prepotto di Cividale. Non vi sono stati feriti. Del fatto si è avuta notizia oggi.

Al termine delle indagini, durate alcuni giorni, il responsabile è stato identificato dai carabinieri che lo hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata ed esplosioni pericolose. Secondo i primi accertamenti, voleva disturbare la manifestazione sportiva.

La scacciacani è stata sequestrata nell’abitazione dell’uomo, assieme ad altre due armi ad aria compressa, tra cui un fucile, tutte di libera vendita.