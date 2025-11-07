Sei colpi di pistola scacciacani sono stati sparati sabato scorso da un uomo di 64 anni durante una manifestazione automobilistica, il Rally Alpi orientali historic, a Prepotto di Cividale. Non vi sono stati feriti. Del fatto si è avuta notizia oggi.
Al termine delle indagini, durate alcuni giorni, il responsabile è stato identificato dai carabinieri che lo hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata ed esplosioni pericolose. Secondo i primi accertamenti, voleva disturbare la manifestazione sportiva.
La scacciacani è stata sequestrata nell’abitazione dell’uomo, assieme ad altre due armi ad aria compressa, tra cui un fucile, tutte di libera vendita.
Esplode colpi in aria durante manifestazione automobilistica, denunciato
