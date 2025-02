Esplode il caminetto in casa: gravi ustioni per una donna

Ha riportato ustioni a viso e braccia una donna americana che oggi pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento, è stata investita dall’esplosione di un caminetto avvenuta nella cucina dell’abitazione in cui risiede. L’episodio si è verificato in via Poincicco a Orcenico Inferiore di Zoppola. Stava ravvivando il fuoco del caminetto, probabilmente utilizzando dei prodotti chimici, quando improvvisamente il caminetto è esploso e la deflagrazione l’ha investita. La donna ha cercato di spegnere le fiamme con un estintore ma è rimasta seriamente ustionata. Soccorsa da personale sanitario, sul posto con ambulanza ed automedica, è stata elitrasportata. In via Poincicco sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i locali dell’abitazione, insieme ai carabinieri.