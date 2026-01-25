Esplode la stufa a gas in casa, grave un 40enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un boato, dovuto all’esplosione di una stufa a gas, poi l’incendio. Dall’appartamento al piano terra di una bifamiliare esce Andrea Cabras, operaio di 40 anni: le fiamme stanno avvolgendo il suo corpo. Chiede aiuto, scavalca la recinzione della casa di fronte. Lì abitano Consuelo Musso e il marito. Capiscono che la situazione è drammatica e chiamano subito il 112.

In via Piave, a Versiola di Sesto al Reghena, arrivano i vigili del fuoco con tre squadre: due dal distaccamento di San Vito, l’altra dal comando provinciale di Pordenone. Sul posto interviene anche un’ambulanza e l’elisoccorso: i sanitari prestano i primi soccorsi a Cabras, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’uomo ha riportato ustioni al volto e alle braccia. Essendo zone a rischio – in particolare il viso – viene intubato ed elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.

I pompieri, nel frattempo, provvedono all’estinzione di alcuni focolai presenti nell’appartamento. L’esplosione ha sventrato porte e finestre.

Sul posto anche i carabinieri di Casarsa e del quarto Battaglione di Mestre, impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Tanta la paura tra i residenti. In via Piave si è portato anche il sindaco Zaida Franceschetti.