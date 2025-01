Esplode un razzo, 18enne perde un occhio. E’ in rianimazione a Monfalcone

Botti dell’ultimo dell’anno, due ragazzi sono rimasti feriti gravemente durante i festeggiamenti in regione. L’episodio più grave è avvenuto a Duino Aurisina, nella zona del Villaggio del Pescatore, dove una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita dopo che un razzo lanciato da un amico, anzichè andare in aria è partito orizzontalmente, esplodendo vicino al volto della giovane. La vittima è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dagli amici che erano con lei a festeggiare la notte di San Silvestro. Non ha mai perso conoscenza, ma sono stati vani i tentativi dei medici dell’ospedale di Monfalcone per salvarle l’occhio sinistro, oramai danneggiato irrimediabilmente. La giovane si trova ricoverata nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Sulla lesione, i carabinieri di Duino Aurisina hanno già raccolto testimonianze ed effettuato i sopralluoghi nel luogo dell’incidente. Sull’episodio è stata informata la Procura di Trieste che accerterà eventuali responsabilità. E’ già stata individuata dai militari dell’Arma, inoltre, la persona che ha sbagliato il lancio. I carabinieri sono ora al lavoro per capire la tipologia del petardo utilizzato e se fosse certificato e di libera vendita.

E’ rimasto ferito al volto e alla mano sinistra, invece, un 16enne che ieri sera a Pasian di Prato ha raccolto da terra un petardo ancora inesploso. Il botto, però, gli è scoppiato tra le dita e il viso causandogli ferite e ustioni. L’adolescente è stato prima portato all’ospedale di Udine, poi all’ospedale di Pordenone. Non si trova in pericolo di vita ma è stato ricoverato con una prognosi di 50 giorni.

I festeggiamenti in regione hanno causato anche altre conseguenze in regione. Circa una sessantina di interventi hanno visto i vigili del fuoco spegnere incendi o principi di incendi che hanno coinvolto i cassonetti dei rifiuti, finiti in fiamme a causa di petardi esplosi all’interno dei contenitori, per negligenza o dolo. A Udine, ad esempio, un gruppetto di ragazzi è stato sorpreso innescare fuochi d’artificio all’interno di alcuni bidoni da alcuni cittadini che hanno allertato le forze dell’ordine.

Tra le emergenze affrontate la notte di San Silvestro si segnalano, inoltre, un incendio di sterpaglie domato a Tarcento e due interventi per auto cappottate autonomamente a Faedis e a Corno di Rosazzo. Nel primo caso, però, all’arrivo dei soccorritori, il conducente si era già allontanato dalla scena del sinistro.

Dalle 20 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio gli operatori della SORES di Palmanova hanno ricevuto e gestito circa 500 chiamate, ovvero 150 in più rispetto alla media delle altre giornate.