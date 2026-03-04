Esplode un utensile, ferito. Operaio urtato da grosso carico

Due infortuni sul lavoro si sono verificati questa mattina a Basiliano e San Giorgio di Nogaro. Alla Campco sistemi di via Malignani un operaio, a seguito dell’esplosione di un macchinario, è rimasto lievemente ferito. Soccorso da personale del 118 e dai vigili del fuoco, è stato accompagnato all’ospedale per accertamenti.

Alla Mavra di San Giorgio, invece, un lavoratore è stato urtato da un pezzo di metallo del peso di 20 quintali. Anche in questo caso l’uomo è stato condotto all’ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.