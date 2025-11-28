Esplode una batteria, 56enne ferito al volto a Tarvisio

L’esplosione di una batteria elettrica ha provocato un infortunio sul lavoro a Tarvisio, ferendo al volto un uomo di 56 anni, italiano, residente in zona. Lo scoppio ha causato la fuoriuscita di acido che ha colpito il lavoratore mentre stava operando al Presidio temporaneo della Frontiera, a Fusine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava collegando il generatore di corrente alla pompa dell’autobotte e, contemporaneamente, una batteria che alimenta lo spostamento del liquido. Durante il collegamento la batteria è esplosa, liberando l’acido che lo ha investito. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei carabinieri del Norm di Tarvisio.

Cosciente e non in pericolo di vita, il 56enne è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.