Esplode una casa a Cintello: muore un 65enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una scena apocalittica. È quella che si sono trovati davanti, questa mattina, i primi soccorritori giunti in via Viola, a Cintello di Teglio Veneto. Della casa dei coniugi Vazzoler restano solo macerie fumanti, scagliate a metri di distanza dalla forza d’urto del gas che aveva saturato gli ambienti, quasi certamente partendo dal garage. La violenza della deflagrazione non ha lasciato scampo a Dario Vazzoler, 65 anni, bancario ora in pensione. La moglie Marisa, ferita, è stata subito presa in carico dai sanitari del 118. Non versa però in gravi condizioni.

Inavvertitamente l’uomo, aprendo il basculante del box auto, avrebbe innescato lo scoppio. Sul posto hanno lavorato per ore i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, per mettere in sicurezza l’abitazione e recuperare alcune bombole per evitare ulteriori disastri. L’intera area, su disposizione della Procura di Pordenone, è ora sotto sequestro.

Lo shock più grande è quello dei residenti. Presente anche il sindaco di Teglio Veneto, Oscar Cicuto, che abita a pochi metri di distanza dalla casa dei coniugi Vazzoler. Emotivamente coinvolto nella tragedia, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.