Esplosione a Castel d’Azzano, uno dei Carabinieri aveva operato in FVG

Tra i tre militari dell’Arma deceduti questa mattina a Castel d’Azzano, nell’esplosione causata da tre fratelli durante lo sgombero di un casolare, ha perso la vita il Luogotenente Marco Pifferi, che in passato aveva lavorato in regione, soprattutto nell’area giuliana.

Pifferi faceva parte dei reparti speciali dell’Arma, che danno supporto in occasione di situazioni particolari e proprio per questo aveva prestato servizio in regione. In particolare aveva stretto amicizia con i colleghi giuliani.

Del coordinamento delle indagini si occupa il procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, che è stato Procuratore Aggiunto a Udine e alla guida della Procura di Pordenone. “Ci siamo trovati di fronte una scena apocalittica”, ha detto Tito che ha chiarito che tutti e tre i fratelli sono stati arrestati per omicidio premeditato e che si sta valutando l’ipotesi di reato di strage.

Cordoglio ai familiari delle vittime e dei feriti è stato espresso anche da numerosi politici regionali, tra i quali l’onorevole Walter Rizzetto (FdI), la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani il e il consigliere regionale Mauro Di Bert (Fedriga Presidente).