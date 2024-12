Esplosione in concessionaria, ferito un uomo a Udine nord

Un operaio è rimasto ferito questa mattina da una deflagrazione avvenuta nell’officina del concessionario Eurocar di via Tricesimo a Udine.

L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso, non sarebbe in pericolo di vita. Erano in corso operazioni di asciugatura, tramite un’apparecchiatura riscaldante, all’interno di una vettura in cui c’erano state delle perdite d’acqua.

Improvvisamente l’esplosione che ha mandato in frantumi i finestrini della vettura. A provocarla, secondo i primi accertamenti, l’uso in contemporanea di una stufetta elettrica, utilizzata per l’asciugatura interna della vettura, e uno spray per la pulizia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e a personale dello Psal.