Esplosione in un condominio a Trieste, una persona intossicata

Una forte esplosione ha squarciato un condominio a Trieste. E successo qualche minuto prima delle 13 in un appartamento al civico 16 di via Baiamonti. La coppia che risiede nell’abitazione era da poco uscita di casa quando si è verificata la deflagrazione. I soccorritori hanno rinvenuto in uno degli appartamenti all’ultimo piano un cane deceduto. Una donna di 57 anni che risiede nello stabile è stata portata in ospedale per un’intossicazione.

L’abitazione si trova al quinto e ultimo piano dell’edificio. L’esplosione ha causato un parziale crollo della facciata e del tetto: lo stabile è stato dichiarato inagibile dopo la deflagrazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri, e personale del 118 con ambulanze.

I pompieri, una volta entrati nell’appartamento, hanno spento le fiamme e verificato che non vi fossero persone all’interno.

Le cause dello scoppio sono ancora in fase di accertamento.