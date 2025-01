Esplosione sulla nave cargo a Monfalcone, la Procura apre un fascicolo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Non ho ancora visto la documentazione prodotta ieri dalla Capitaneria porto ma conto, quanto prima, di parlare con il sostituto procuratore. Apriremo sicuramente un fascicolo, quello è un atto dovuto”. Sono le parole di Massimo De Bortoli, procuratore capo di Gorizia, dopo l’incidente che si è verificato ieri pomeriggio nello scalo marittimo di Monfalcone e che ha causato il ferimento di due marittimi che erano all’interno della nave cargo Marvelous, battente bandiera delle Isole Marshall.

Ad esplodere, per cause ancora in corso di accertamento, è stato il regolatore della bombola di ossigeno. I due uomini – un cittadino croato e uno turco – erano rimasti ustionati dall’improvviso ritorno di fiamma. Il primo, elitrasportato all’ospedale di Udine, ha riportato ustioni al volto e al 30 per cento del corpo. Il collega, invece, ha avuto conseguenze meno serie.

La nave cargo trasportava rottami ferrosi ed era attraccata all’accosto 9 di Portorosega. Cos’abbia causato l’esplosione della valvola della bombola d’ossigeno non è ancora chiaro. Sono in corso tutta una serie di verifiche. Gli esiti, una volta conclusi, verranno trasmessi alla Procura di Gorizia.