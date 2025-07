Esposto in Procura a Pordenone: “Riaprite le indagini sulla morte di Zanussi”

Riaprire le indagine sull’incidente aereo che il 18 giugno 1968 nei cieli di San Sebastian in Spagna costò la vita all’imprenditore friulano Lino Zanussi, tre dirigenti (tra cui il braccio destro Alfio Di Vora) e due piloti. E’ quanto chiedono, con un esposto che hanno presentato alla Procura di Pordenone, Carlo Sam e Piergiorgio Grizzo, gli autori del libro “Lino Zanussi. La grande biografia”, edito da Biblioteca dell’Immagine e del docufilm “Cavalcando la Tigre”. Il loro lavoro, mosso da un interesse storico e culturale, intende contribuire alla ricostruzione della verità storica e fare chiarezza su un evento che, a distanza di oltre cinquant’anni, continua a suscitare interrogativi negli studiosi e nell’opinione pubblica, senza formulare accuse né avanzare giudizi, ma rimettendosi interamente alle valutazioni delle autorità competenti. L’esposto, frutto di un lungo lavoro di ricerca storica, di raccolta di testimonianze e di approfondimenti documentali, ritrovati in vari archivi in Italia e in Spagna, si basa su un dossier di quasi 800 pagine che raccoglie materiali d’archivio, interviste e analisi tecniche, alcuni dei quali finora inediti.