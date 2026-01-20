  • Aiello del Friuli
martedì 20 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Espulso dall'Italia, esibisce passaporto falso: arrestato
Friulia entra in Quin e sostiene il piano di crescita pluriennale...
Alluvione 2025, Confagricoltura chiede al Governo lo stato di calamità naturale
Sparkasse ottiene certificazione parità di genere
Crédit Agricole Italia, 20 milioni di euro a supporto di doValue
A Terenzano il mondiale di flat track e speedway
Il servizio idrico di 154 comuni su 215 in FVG è...
A illycaffè il 'Lorenzo Cagnoni Innovation Award' per il progetto Coffee...
Aurora boreale sul Friuli: il cielo si accende di colori mai...
Lazio a picco all'Olimpico, il Como domina per 3-0
Cronaca

Espulso dall'Italia, esibisce passaporto falso: arrestato

Un 31enne georgiano è stato fermato a Udine.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Era stato espulso dall’Italia ma per rientrare nel territorio nazionale si era procurato un passaporto falso. E’ stato arrestato dalla polizia un 31enne georgiano: l’uomo, rintracciato nel parcheggio di un supermercato di Udine, ha esibito un documento di riconoscimento di nuova emissione. Un fatto, questo, che ha spinto gli agenti ad effettuare alcuni controlli sul suo conto, che hanno permesso di appurare come lo straniero, dopo aver lasciato l’Italia ottemperando al provvedimento emesso dal prefetto di Milano, aveva ottenuto un passaporto valido per l’espatrio con differenti generalità. Questo per eludere eventuali controlli. Il cittadino georgiano, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, verrà ora espulso (per la seconda volta).

