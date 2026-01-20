Espulso dall’Italia, esibisce passaporto falso: arrestato

Era stato espulso dall’Italia ma per rientrare nel territorio nazionale si era procurato un passaporto falso. E’ stato arrestato dalla polizia un 31enne georgiano: l’uomo, rintracciato nel parcheggio di un supermercato di Udine, ha esibito un documento di riconoscimento di nuova emissione. Un fatto, questo, che ha spinto gli agenti ad effettuare alcuni controlli sul suo conto, che hanno permesso di appurare come lo straniero, dopo aver lasciato l’Italia ottemperando al provvedimento emesso dal prefetto di Milano, aveva ottenuto un passaporto valido per l’espatrio con differenti generalità. Questo per eludere eventuali controlli. Il cittadino georgiano, dopo l’udienza di convalida dell’arresto, verrà ora espulso (per la seconda volta).