Estate con le Pro Loco, a tutto Sagre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il programma dell’estate delle pro loco è davvero ricco: oltre 1400 eventi che ogni anno le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia organizzano. Solo per citare alcuni degli eventi di luglio ci saranno proposte sia per gli appassionati dei sapori tipici (gamberi a Saletto di Morsano al Tagliamento, fragole e lamponi ad Attimis, rane a Bueriis di Magnano in Riviera, birra a Dignano e Campeglio di Faedis, pesce a Fiumicello Villa Vicentina, costa alla fiamma a Cassacco di Montegnacco, speck a Sauris, frutti di bosco a Subit di Attimis, quaglia a Prata di Pordenone) che per gli amanti della musica (su tutti il Festival di Majano e a Sesto al Reghena Sexto ‘nplugged e Sexto Vintage), oltre alle tante Sagre del Carmine e altre ricorrenze patronali, alle rievocazioni storiche e dei borghi fino ai tornei sportivi e alle escursioni guidate.

“Gli appuntamenti proposti dalle nostre associate – dichiara Pietro De Marchi presidente del Comitato regionale dell’Unione tra le Pro Loco d’Italia (UNPLI) – allo stesso tempo preservano il passato, raccontano il presente e ci aiutano a dare uno sguardo pieno di fiducia al futuro. Sono feste con le quali le comunità rinsaldano i legami all’interno di esse e allo stesso tempo si aprono ai visitatori. Per questo sono così importanti, svolgendo un fondamentale ruolo sociale unito a quello di promozione del turismo locale e di sostegno all’economia dei territori. Tutte caratteristiche che sono riconosciute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sempre al nostro fianco anche con il recente riparto di 850 mila euro che andranno in primis proprio a promuovere l’attività di 174 singole Pro Loco del territorio e del nostro Comitato. All’opera oltre 20 mila volontari, dalla montagna fino alla rive dell’Adriatico passando per colline e pianura, per offrire questo e molto altro ancora.