Estate sicura a Lignano: si punta al controllo mirato agli ingressi

Potenziamento delle forze dell’ordine da mettere in campo già a metà maggio e possibile attività di controllo mirato degli ingressi nella località attraverso i mezzi pubblici. Sono alcune delle indicazioni uscite dall’incontro per il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito a Udine, dal Prefetto Domenico Lione, alla presenza del Questore Alfredo D’agostino, rappresentanti delle forze dell’ordine e l’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro. “Un incontro utile a mettere in evidenza le necessità di controllo e sicurezza della località, in particolare legate ai grandi eventi che caratterizzeranno la prossima estate” – commenta il sindaco Laura Giorgi. Presente all’incontro anche l’assessore alla polizia locale Liliana Portello che ha sottolineato l’importanza, come accaduto l’anno scorso in occasione di Pentecoste, dell’utilizzo della vigilanza privata e servizi di controllo, in ausilio all’attività messa in atto dalle forze dell’ordine.