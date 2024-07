Estate a Udine: cinema e burattini nei quartieri

Con l’arrivo dell’estate torna la voglia di cinema e attività all’aperto. Visto il successo della prima edizione dei cinema di quartiere, nel 2023, l’amministrazione ha deciso di ampliare le arene coinvolgendo, dopo San Paolo e San Domenico, anche il quartiere Aurora con una serie di proiezioni gratuite dedicate a famiglie e bambini.

Inoltre viene confermata anche la rassegna “Burattini senza confini”, anch’essa gratuita, in scena con cinque appuntamenti per tutto agosto.

Confermato l’allestimento relax sperimentato l’anno scorso, con schermo montato su supporto gonfiabile e il pubblico liberamente nel prato, attrezzato con telo o un cuscino per maggiore comodità, come per una scampagnata in compagnia.

“Quest’anno, coinvolgendo in più il quartiere Aurora, ampliamo il cartellone di film dedicati a bambine e ragazzi, ai quali poi nel mese di agosto si aggiungerà anche il teatro dei burattini”, spiega l’Assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone. “Questo intervento si inserisce in una strategia più complessiva di welfare culturale che stiamo perseguendo insieme alle comunità che abitano i quartieri, favorendo il policentrismo della città e offrendo cultura per le famiglie fuori dai classici itinerari. Ringrazio le realtà che hanno collaborato con noi”.

Tre i quartieri coinvolti dalle proposte cinema con altrettante realtà associative: San Paolo, grazie alla collaborazione con l’università delle Liberetà, San Domenico con il contributo di parrocchia e Comunità Piergiorgio, e la rete Aurora per il quartiere omonimo a est di Udine. La vera novità è rappresentata dall’area Di Giusto Aurora: “Nel quartiere ri-torna il cinema. Un modo per aggregare, raccontare, integrare” spiega Umberto Marin, coordinatore della rete di quartiere Di Giusto – Aurora.

Confermati gli schermi a Sant’Osvaldo: “Anche quest’estate accogliamo l’invito del Comune di Udine ad ospitare nel nostro giardino questa bella iniziativa volta a riunire bambini, ragazzi e famiglie del quartiere”, conferma Giuseppina Raso, presidente Università delle LiberEtà.

A San Domenico fondamentale il contributo della parrocchia guidata da Don Francesco Saccavini: “Siamo esseri mutanti, curiosi, intenti a comprendere meglio e a dare senso al nostro stare qui, con più intensità e coraggio. Ė buona cosa tutto ciò che va in questa direzione. La Comunità Piergiorgio Onlus si sente parte integrante del quartiere San Domenico e ogni volta che può rendersi utile collabora volentieri con il Comune, con le Associazioni, con i concittadini perché considera prioritario lo spirito di servizio, di collaborazione e di integrazione”, ha dichiarato Elisa Vidussi, vicepresidente della Comunità Piergiorgio.

“Il volontariato è per ANTEAS un bene relazionale dal quale scaturiscono beni come l’inclusione sociale e la solidarietà. Per questo è fondamentale, assieme alle altre realtà del territorio, promuovere spazi di incontro che permettano di parlarsi, conoscersi e stare in relazione”, il parere infine di Rita Nassimbeni, presidente ANTEAS FVG, associazione nazionale terza età attiva e solidale.

Il programma

Si comincia Lunedì 15 luglio alle ore 21.30 al parco dell’Università delle LiberEtà in via Napoli con Encanto. Encanto racconta la storia dei Madrigal, una famiglia decisamente fuori dall’ordinario e della loro casa magica. Il 17 luglio in via Derna presso l’area verde De Rocco sarà proiettato Troppo cattivi. I Troppo Cattivi sono una banda di criminali che mettono costantemente a ferro e fuoco la città a suon di rapine e furti. Riusciranno a cambiare? Nell’area verde Le Paritigiane di via Garibaldi Osoppo il 19 luglio ecco The Flash: Barry, alias Flash, usa usare i suoi poteri per cambiare il passato, ma il suo tentativo di salvare la vita di sua madre crea un mondo senza supereroi.

Lunedì 22 luglio in via Napoli torna l’animazione con Elemental: In una città in cui abitanti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme, un’ardente giovane donna e un ragazzo “che segue la corrente” stanno per scoprire quanto hanno davvero in comune. Nella stessa settimana ma mercoledì, 24 luglio, Wonka racconterà la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi. Il 26 luglio invece in via Divisioni Garibaldi-Osoppo sarà sullo schermo Il gatto con gli stivali 2, L’ultimo desiderio. Il Gatto con gli Stivali si ritroverà a pagare a caro prezzo la sua imprudenza e passione per il pericolo. Lunedì 29 luglio in via Napoli “La sirenetta” mostrerà una giovane sirena scendere a patti con la strega marina Ursula per sperimentare la vita sulla terra. La grande protagonista della stagione cinematografica, Barbie, tornerà il 31 luglio in via Derna, per raccontare la storia di una bambola che viene cacciata da Barbieland, perché non è abbastanza perfetta. Infine in via Divisione Garibaldi Osoppo il 2 agosto Hotel Transylvania 4 vedrà Johnny, l’unico “umano”, decide di trasformarsi in troll per sentirsi più vicino alla famiglia di sua moglie. Ma le conseguenze saranno imprevedibili.

Cinque le occasioni di divertimento e crescita con gli spettacoli della rassegna “Burattini senza Confini”, per tutto agosto. Per quattro giovedì e un martedì le bambine e i bambini della città potranno assistere a diversi spettacoli organizzati nei quartieri con al centro il teatro d’animazione. Una proposta che si ispira alla nostra antica tradizione e che tuttora è scelta privilegiata delle famiglie, con le sue caratteristiche uniche di comicitá e sentimento. Ecco il calendario della programmazione affidata alla Compagnia Alberto De Bastiani.

Giovedì 1 agosto ore 18.00 area verde De Rocco in via Derna

“Fiabirilli” compagnia Claudio e Consuelo, Spettacolo di teatro di strada, giocoleria e musica dal vivo

Giovedì 8 agosto ore 18.00 area verde Peter Pan in via di Brazzà

“Il cagnolino che va a nozze” teatrino dello sguardo, a seguire “Il panettiere e il diavolo” con i burattini di Giogi, regia di Pierpaolo Di Giusto

Martedì 13 agosto ore 18.00 corte Morpurgo in via Savorgnana

“Pass Pass” compagnia Clowndestino, Teatro di Strada scenografico

Giovedì 22 agosto ore 18.00 parco urbano A. Desio in via Lombardia

“Il Mulino Incantato” con Irene Costantini ed Alberto De Bastiani, teatro dei burattini

Giovedì 29 agosto ore 17.30 area verde M. D’Olivo in viale Afro

“Storie di Lupi”; con Silvia De Bastiani, spettacolo di teatro di figura e narrazione