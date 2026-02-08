Estirpate le siepi della droga al Parco Martiri delle Foibe

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine sono state estirpate quasi tutte le “siepi della droga” al Parco Martiri delle Foibe. Nell’area verde ne restano solo pochi metri: il resto è già stato rimosso, restituendo al parco un volto nuovo, più aperto e soprattutto più sicuro. I lavori di sistemazione sono ormai in fase di completamento e si concluderanno nei prossimi giorni, giusto in tempo per la cerimonia del Giorno del Ricordo, in programma martedì 10 febbraio.

L’intervento, promosso dal Comune di Udine e condiviso con il Comitato spontaneo del quartiere dopo le segnalazioni dei cittadini, punta a migliorare visibilità, accessibilità e fruibilità di uno spazio che negli anni aveva generato preoccupazioni tra i residenti. Le siepi di lauroceraso erano diventate punti critici: angoli ciechi spesso utilizzati come nascondiglio per dosi di droga e oggetti illeciti. Al loro posto saranno piantumate una decina di nuove alberature.