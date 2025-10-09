Estorsione a sfondo sessuale ai danni di un friulano, condannata dominicana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I malintenzionati elaborano sempre nuove strategie per ottenere denaro da chi naviga in Rete. Lo sa bene un friulano di Torviscosa, rimasto vittima di un’estorsione on-line a sfondo sessuale che gli è costata 2.500 euro. Per quel ricatto, Johasli Snery Ferreras Castillo, cittadina dominicana di 21 anni residente a Terni, è stata condannata con il rito abbreviato dal Gup di Udine Roberta Paviotti a 2 anni e 4 mesi di reclusione, pena sospesa. La giovane era difesa dall’avvocato Paolo Palleschi, oggi sostituito dall’avvocato Stefano Iacovissi.

Un anno e mezzo fa, l’uomo fu contattato sul cellulare da sconosciuti, i quali pretendevano il pagamento di una multa per aver preso impegni con una ragazza mentre navigava in Internet. Al rifiuto del friulano, che insisteva nel negare ogni cosa, i ricattatori lo avvertirono che, se non avesse pagato, avrebbero mandato alcune persone nella notte sotto casa sua. Intimorita, la vittima versò mille euro su una carta intestata alla 21enne.

Poco dopo ricevette una nuova richiesta di denaro: le persone mandate sotto casa sua, dissero gli sconosciuti, erano già sul posto. Il friulano, quindi, versò altri 1.500 euro. Alla terza richiesta, però, prese coraggio e chiamò le forze dell’ordine denunciando l’accaduto.