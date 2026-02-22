Estorsione a un ragazzo: due presi, tre ricercati

Due giovani sono stati denunciati dai Carabinieri di Udine per il reato di estorsione ai danni di un loro coetaneo. Altri tre ragazzi, che secondo gli investigatori hanno partecipato all’azione, sono tuttora ricercati.

E’ successo tutto venerdì, a Udine, nei pressi del piazzale Rita Levi Montalcini.

I cinque giovani – è questa la ricostruzione dei Carabinieri – hanno avvicinato un loro coetaneo e si sono impossessati del suo telefono cellulare. Il ragazzo ha chiesto la restituzione del telefono, ma il gruppo ha preteso in cambio il suo zaino. Concluso lo scambio il gruppo si è allontanato ma il giovane, vittima dell’estorsione, ha subito chiamato il 112.

I militari hanno controllato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e hanno subito individuato due componenti del gruppo, entrambi residenti in provincia di Udine, bloccati nei pressi dell’autostazione di viale Europa. I Carabinieri hanno anche recuperato lo zaino, che è stato restituito al proprietario.