Esuberi Electrolux, anche le Rsu Fiom firmeranno l’accordo

Arriverà anche la firma delle Rsu Fiom Cgil di Electrolux Porcia sull’accordo trovato la scorsa settimana tra azienda e sindacati sul fronte esuberi, in particolare per gli 86 impiegati interessati dalla procedura di licenziamento collettivo. Oggi in assemblea nello stabilimento purliliese gli iscritti alla Fiom hanno aderito alla proposta della multinazionale svedese, che prevede incentivi all’esodo volontario da 3 mila a 72 mila euro per i coletti bianchi che lasceranno l’azienda. “Una firma dovuta per i colleghi – spiega Walter Zoccolan, Rsu Fiom – ma abbiamo voluto condividerla in assemblea, senza accettare la proposta supinamente”. Domani arriverà la sottoscrizione dell’accordo che lo renderà operativo