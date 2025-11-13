  • Aiello del Friuli
giovedì 13 Novembre 2025
EuCross-Border Platform a Gorizia: il Friuli Venezia Giulia protagonista della cooperazione europea

Regioni di confine al centro del dibattito su coesione, sviluppo e integrazione europea, nel segno di GO!2025
Le regioni di confine svolgono un ruolo chiave nel rafforzare la coesione e la collaborazione tra enti, istituzioni e cittadini in Europa. Con questo spirito, Gorizia e il Friuli Venezia Giulia ospitano centinaia di delegati per il meeting annuale dell’European Cross-border Platform (Ecbp), organizzato dal Comitato europeo delle Regioni in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Ad aprire l’incontro, che si svolgerà nell’arco di due giorni, è stato l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenuto in delega del governatore Massimiliano Fedriga: “È un onore ospitare questo evento, dedicato alle esigenze e alle potenzialità delle aree di confine, nel clima di cooperazione e apertura che caratterizza GO!2025, Capitale europea della cultura condivisa da Gorizia e Nova Gorica”.

Rievocando il periodo della pandemia, Bini ha sottolineato come la chiusura dei confini mise a dura prova i territori transfrontalieri, ma proprio allora Gorizia e Nova Gorica seppero unire le forze, fino alla candidatura congiunta a Capitale europea della cultura. L’assessore ha definito particolarmente significativo che il Comitato delle Regioni abbia scelto proprio questa città per un evento così rilevante.

Durante il meeting, i partecipanti discuteranno i recenti sviluppi che influenzeranno la cooperazione transfrontaliera e la programmazione europea 2028-2034, con la possibilità di condividere esperienze, approcci innovativi e soluzioni concrete.

La piattaforma si è aperta con l’Assemblea generale dell’Associazione delle Regioni Europee di Confine (Aebr), di cui il Friuli Venezia Giulia è membro dal 2020, e si concluderà domani con il meeting del Gruppo di lavoro dei GECT (Gruppi europei di cooperazione territoriale). “Il GECT è uno strumento prezioso, in cui questa Amministrazione ha sempre creduto, come dimostrano l’istituzione dell’Euregio Senza Confini con Veneto e Carinzia e il costante sostegno al GECT GO”, ha ricordato Bini.

La Regione ha promosso anche una sessione tematica su “Regioni transfrontaliere e allargamento dell’UE”, volta a discutere il ruolo di regioni e comuni nel processo di integrazione e l’importanza della cooperazione tra governi regionali. Grazie alla collaborazione con PromoTurismoFVG, i partecipanti potranno inoltre visitare Gorizia e Nova Gorica per conoscere da vicino la realtà del territorio. “Il Friuli Venezia Giulia, grazie al suo forte impegno nelle relazioni internazionali, offre un contributo concreto al processo di integrazione europea, dimostrando come le regioni di confine possano essere un modello di coesione e crescita condivisa”, ha concluso Bini.

