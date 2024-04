Eureka! funziona: torna la gara di costruzioni per i piccoli Archimede delle elementari

Lo scopo della gara è far costruire ai bambini un giocattolo mobile con il materiale messo loro a disposizione in un kit. Ciascuno dei dieci gruppi di bambini terrà un diario sul lavoro svolto e realizzerà una pubblicità del giocattolo.

Stiamo parlando di ‘Eureka! Funziona!’, progetto sperimentale ideato da Federmeccanica in collaborazione con il MIUR, giunto alla sua dodicesima edizione, che Confindustria Udine ha promosso nel territorio friulano coinvolgendo 175 piccoli potenziali ‘Archimede’ delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie “Gianni Rodari” e Scuola Primaria “Divisione Alpina Julia” (Istituto Comprensivo I di Udine), “Edmondo De Amicis” (Istituto Comprensivo III di Udine), di Vedronza (Istituto Comprensivo di Tarcento) e “Ippolito Nievo” (Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Lignano Sabbiadoro). Il tema scelto per questa edizione è stato quello della meccanica. Il kit è stato quindi composto dei pezzi necessari per poter progettare e costruire un giocattolo che per muoversi utilizzi motorini, bulloni, assicelle di legno, eccetera.

I lavori realizzati saranno presentati, valutati e premiati martedì 16 aprile, a palazzo Torriani, nel corso di una mattinata che sarà aperta, alle 9.30, dai saluti della vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Seguirà la presentazione dei giocattoli da parte di ciascun gruppo di alunni (saranno presenti 50 bambini). Alle 11.20, dopo la merenda offerta da Bouvard Italia spa di Fagagna, avverrà la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i bambini presenti e la premiazione dei vincitori da parte della giuria, composta dalla stessa Anna Mareschi Danieli, dal capogruppo Industrie Metalmeccaniche di Confindustria Udine, Davide Boeri, e dal professore dell’IT Malignani di Udine, Andrea Iogna Prat.

L’iniziativa rientra nell’ambito del più ampio progetto lanciato da Confindustria Udine nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia per favorire la generazione di nuova imprenditorialità e far emergere i giovani talenti nascosti tra i banchi di scuola.

Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, attraverso il ‘learning by doing’, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda. Questo progetto offre dunque l’opportunità di utilizzare “l’invenzione” come uno strumento per imparare, ponendo a disposizione degli alunni uno spazio reale in cui mettere alla prova la loro creatività e capacità di innovazione.

Tutto il processo di realizzazione del giocattolo, del diario e della pubblicità richiede di applicare, in autonomia, pur con il supporto degli insegnanti, le conoscenze di matematica, italiano, arte e immagine e di attivare abilità manuali. Eureka! Funziona! Rappresenta quindi un’esperienza utile sostenere l’apprendimento e l’insegnamento in un contesto in cui esperimento, immaginazione, emozioni, autostima, conoscenze e abilità hanno tutte la medesima importanza e assicurano la gioia nell’imparare.