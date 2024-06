Europei: a Udine ok alle tv all’esterno dei locali

A meno di una settimana dall’esordio della nazionale italiana ai campionati europei di calcio che si svolgeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024, data della finale di Berlino, il Comune di Udine si dà da fare coi preparativi per consentire alle cittadine e ai cittadini di tifare nella maniera più calda, appassionata e partecipata possibile.

Dopo la grande partecipazione dei cittadini che si sono riversati tra le vie e le piazze del centro storico per tifare Udinese nella sfida salvezza contro il Frosinone, l’Amministrazione ha elaborato una nuova ordinanza firmata ieri dal Sindaco Alberto Felice De Toni che permetterà a tutti i locali in centro storico e nei quartieri, in maniera analoga a quanto accaduto lo scorso 26 maggio, di trasmettere all’esterno le partite dell’Europeo in diretta.

“L’Italia è campionessa in carica d’Europa e vogliamo permettere a tutte le cittadine e i cittadini di sostenerla passando delle belle serate in compagnia nei locali della nostra città. Alcuni dei ricordi più belli legati allo sport si costruiscono proprio durante questi grandi eventi internazionali”, commenta il Vicesindaco e Assessore alle Attività produttive Alessandro Venanzi. “Ci piace allora l’idea che la nostra città faccia da sfondo alle partite più importanti, generando delle opportunità anche per il tessuto economico udinese. Possiamo dire che il precedente abbia portato fortuna all’Udinese, speriamo di poter replicare con la nazionale”.

Nella prima fase del torneo l’Italia giocherà contro l’Albania sabato 15 giugno, contro la Spagna (partita che nel 2020 valeva la semifinale della competizione) giovedì 20 giugno e contro la Croazia lunedì 24 giugno. In tutti e tre i casi l’Italia giocherà alle ore 21. Dal 29 giugno inizierà la fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale che termineranno il 2 luglio. A partire dal 5 luglio gli europei entreranno nella fase più intensa con i quarti di finale del 5 e 6 luglio e le semifinali del 9-10 luglio, per concludersi con la finale di Berlino del 14 luglio.