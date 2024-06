Europei, anche cinque friulani fermati in Germania

Ci sono anche cinque friulani tra i cinquanta tifosi italiani fermati ieri sera, a Dortmund, prima della partita dell’Europeo tra Italia e Albania. Il gruppo sarebbe stato bloccato prima di entrare in contatto con altri tifosi albanesi davanti a un ristorante.

Sulla base di un’operazione di polizia preventiva, è possibile trattenere delle persone sospettate di aver compiuto qualche reato contro l’ordine pubblico ma il giudice della pretura di Dortmund deve analizzare il caso velocemente. Tutti sono già rientrati in Italia. I tifosi sarebbero stati trovati in possesso di vari oggetti atti ad offendere. Non è stato possibile ricondurre il materiale rinvenuto dalla polizia tedesca a terra (coltelli, bombe carta e passamontagna) alla responsabilità degli stessi