Evade dagli arresti domiciliari: i carabinieri lo trovano al bar con la madre

I Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne per evasione dagli arresti domiciliari: gli uomini dell’Arma lo hanno trovato al bar insieme alla madre. Il giovane doveva restare nella sua casa di Fiume Veneto per i reati di lesione personale e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Nonostante non risultasse agli atti alcun provvedimento da parte del Tribunale di Pordenone che lo autorizzasse ad allontanarsi, l’uomo non era nella sua abitazione, ma bensì al bar. Il 25enne era già stato arrestato per altre evasioni ed è nuovamente stato posto agli arresti domiciliari.