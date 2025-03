I carabinieri di Majano hanno arrestato per evasione un 36enne di Colloredo di Monte Albano. Ieri i militari dell’Arma hanno effettuato un controllo a casa dell’uomo, agli arresti domiciliari, ma non lo hanno trovato. I carabinieri lo hanno atteso e quando è rincasato lo hanno tratto in arresto. Oggi la direttissima in Tribunale a Udine.