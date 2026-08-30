Evade dai domiciliari e viene sorpreso alle Poste

Era agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso all’interno di un ufficio postale di Pasian di Prato. L’uomo, residente nella zona, è stato denunciato dai Carabinieri del Radiomobile di Udine per evasione.

È uno dei risultati dei controlli rafforzati disposti negli ultimi giorni dalla Compagnia di Udine nei quartieri periferici del capoluogo e nei Comuni dell’hinterland. La Stazione di Udine Est ha denunciato anche un ventinovenne straniero trovato in possesso di una carta d’identità elettronica alterata, immediatamente sequestrata.

Nella notte tra il 26 e il 27 agosto, un trentenne di Remanzacco, fermato alla guida in apparente stato di alterazione, si è invece rifiutato di sottoporsi all’alcoltest: per lui patente ritirata e veicolo sequestrato ai fini della confisca. A San Daniele, infine, un ventiduenne è stato denunciato dopo essere stato trovato in auto con un coltello dalla lama di circa dieci centimetri, detenuto senza giustificato motivo.